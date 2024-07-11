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Сервис «Яндекса» назвали самые популярные у арендаторов районы Москвы

Сосенское возглавило рейтинг популярных у арендаторов жилья районов Москвы Первую тройку столичных локаций, наиболее востребованных у арендаторов жилья, составили районы Сосенское, Пресненский и Даниловский Поселение (район) Сосенское возглавило рейтинг самых популярных локаций Москвы для аренды жилья.

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