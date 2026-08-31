Кравцов заявил об отсутствии планов менять срок обучения в школах

Минпросвещения России не намерено пересматривать 11-летнюю систему школьного образования, считая её эффективной и соответствующей потребностям современных детей.
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