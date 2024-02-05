Уральские металлурги выступят на крупнейшем продовольственном форуме в стране

ММК представит свою продукцию на крупнейшем продовольственном форуме в Москве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в открывающейся сегодня, 5 февраля, в столице 31-й международной выставке продуктов питания, напитков, а также сырья для их производства и упаковки «Продэкспо».