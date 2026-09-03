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Татар-информ

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Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год

Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на новый учебный год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Министерство просвещения России утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарные планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на 2026/27 учебный год.

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