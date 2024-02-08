Доля повторных заёмщиков в МФО в 2023 году достигла трехлетнего максимума

Доля граждан, которые повторно обращаются в микрофинансовые организации (МФО), по итогам 2023 года достигла 83,4% от общего числа заемщиков, что стало максимальным значением с третьего квартала 2020 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.