Доля повторных заёмщиков в МФО в 2023 году достигла трехлетнего максимума

Доля граждан, которые повторно обращаются в микрофинансовые организации (МФО), по итогам 2023 года достигла 83,4% от общего числа заемщиков, что стало максимальным значением с третьего квартала 2020 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии