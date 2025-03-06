Тимошенко и Порошенко подтвердили, что общались с партнерами из США

Украинская оппозиция находится в тесном контакте с американскими политическими лидерами. Бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер страны Юлия Тимошенко в своих социальных сетях подтвердили, что встречались с «американскими партнерами», чтобы обсудить двусторонние отношения.
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