Моор встретился с федеральным министром в преддверии выборов

Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы вместе полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и тюменским губернатором Александром Моором дать старт строительству комплекса по производству полипропилена.
Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы вместе полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и тюменским губернатором Александром Моором дать старт строительству комплекса по производству полипропилена.
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