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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Моор встретился с федеральным министром в преддверии выборов

Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы вместе полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и тюменским губернатором Александром Моором дать старт строительству комплекса по производству полипропилена.

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