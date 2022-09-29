Закон, порядок, государство

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Что подарить учителю, если праздник уже близко

Что подарить учителю, если праздник уже близко

В преддверии Дня учителя многие задумываются о том, где можно приобрести букеты, сладости и прочие милые подарки, которые порадуют педагогов.

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