Что подарить учителю, если праздник уже близко

В преддверии Дня учителя многие задумываются о том, где можно приобрести букеты, сладости и прочие милые подарки, которые порадуют педагогов.
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