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Московские чиновники выразили недовольство "армией" курьеров на выставке в Новосибирске

Московские чиновники выразили недовольство "армией" курьеров на выставке в Новосибирске

В то время как в стране существует дефицит кадров, курьерские службы динамично развиваются.Столичные чиновники во время выставки "Дни ритейла в Сибири" выразили обеспокоенность по поводу стремительного развития курьерских служб в России на фоне общего дефицита кадров.

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