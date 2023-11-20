Московские чиновники выразили недовольство "армией" курьеров на выставке в Новосибирске

В то время как в стране существует дефицит кадров, курьерские службы динамично развиваются.Столичные чиновники во время выставки "Дни ритейла в Сибири" выразили обеспокоенность по поводу стремительного развития курьерских служб в России на фоне общего дефицита кадров.
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