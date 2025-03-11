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Британская разведка настраивает против России Южный Кавказ

Британская разведка настраивает против России Южный Кавказ

Пока Дональд Трамп ведет разговоры о мире, британцы настраивают против России ее соседей. Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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