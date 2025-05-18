Велосипедист камнем ударил по голове инспектора парка в Челябинской области

На входе в национальный парк «Таганай» велосипедист напал на государственного инспектора. 40-летний житель Златоуста незаконно въехал на охраняемую территорию на велосипеде и отказался проходить обязательную регистрацию.
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