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Не знающим казахского языка и истории могут не дать гражданство Казахстана

Не знающим казахского языка и истории могут не дать гражданство Казахстана

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», передает Акорда.

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