Хельмут Марко подтвердил возможность ухода Макса Ферстаппена из Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull в Формуле 1 Хельмут Марко подтвердил, что у трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена есть возможность досрочно разорвать контракт с австрийской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии