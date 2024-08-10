Названы критичные для управления автомобилем неисправности

Роскачество напомнило критичных для управления автомобилем неисправностях Некоторые неисправности в автомобиле могут быть критичными и недопустимыми для управления транспортом, напомнили эксперты Роскачества.
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