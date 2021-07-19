Товарищеский матч. ЦСКА победил «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова, «Ахмат» сыграл вничью с «Аль-Фатехом»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Москва, ВЭБ Арена ЦСКА – Нижний Новгород – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Ахметов (28), 1:1 – Сапета (67, пенальти), 2:1 – Ахметов (86).
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