В России выпало много снега, жуть какая!

https://t.me/russkiy_malchik/904А что бы современные люди сказали в 1941 году, когда лютые морозы и снегопады ударили в ноябре? Представляю заголовки: "снежный коллапс парализовал военные действия", "солдаты оказались в арктическом мешке", "части Красной армии оказались под ударом ледяного дождя".