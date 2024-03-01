Поздравляем воспитанников Центр образовательных трендов "О'мега!" с успешным выступлением на соревнованиях!Reposted (Центр образовательных трендов "О'мега!"): И снова наши шахматисты - лучшие! 28 февраля команда Шахматного клуба "Фианкетто" 2010 года рождения и моложе приняла участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований "Белая ладья".