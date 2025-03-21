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Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян

Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян

Мошенники начали использовать именные розыгрыши от звезд российского кино. Об этом 21 марта «Известиям» рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.

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