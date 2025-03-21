Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян

Мошенники начали использовать именные розыгрыши от звезд российского кино. Об этом 21 марта «Известиям» рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии