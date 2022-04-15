Происшествия

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В Кудымкаре Пермского края состоялась конференция для родителей по вопросам обеспечения безопасности детей

В Кудымкаре в детско-юношеском центре состоялась конференция для родителей «Безопасность детей – забота родителей».

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