Стало известно, сколько детей в Омской области учатся во вторую смену. Как следует из доклада местных властей, в 2025 году 20,9 % омских школьников учились во вторую смену.
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