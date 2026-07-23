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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Норвежской футбольной ассоциации о расширении ЧМ до 64 команд: Это неразумно и не в интересах футбола. Чемпионат мира не должен влиять на национальные лиги сильнее, чем сейчас»

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавесен назвала неразумной идею о расширении чемпионата мира до 64 сборных.

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