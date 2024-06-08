Пушков: отсутствие Гутерриша сделает саммит по Украине в Швейцарии бессмысленным

Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не участвовать в первом мирном саммите по Украине в Швейцарии представляет собой "самый последний" сигнал о том, что эта конференция является очередной политической формальностью.
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