Опять красно-белое или Ты, гнида, имеешь!

- А: Из Вашей статьи можно сделать вывод, что симпатии Ваши именно на стороне белых. Вы пропагандируете за белых.
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