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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Белоруссии запретили чай Greenfield из‑за опасных бактерий и плесени

В Белоруссии запретили чай Greenfield из‑за опасных бактерий и плесени

С 10 октября в стране запрещены ввоз и реализация продукта В Белоруссии запретили продажу и ввоз чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в разовых пакетиках.

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