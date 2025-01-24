Пушков усомнился в возможностях Трампа запретить смену пола в США

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что возглавляемый лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом Белый дом не имеет возможностей для того, чтобы ограничить проведение процедур по смене пола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии