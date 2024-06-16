Нелегальных мигрантов ищут и выдворяют по всему Приморью

Очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели сотрудники полиции в Дальнереченске. На этот раз было выявлено 23 нелегальных мигранта, которых привлекли к ответственности по различным статьям, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.