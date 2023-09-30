Специалист Евсеева дала советы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников

«Можно выполнить упражнение, которое поможет определиться. Для этого необходимо написать на листе, что вам интересно делать, а затем из этого списка выделить то, что вы могли бы сделать своей профессией, а что так и останется хобби.
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