Неожиданно: фанаты Ким Кардашьян поражены новостью о ее личной жизни

Роман звезды реалити-шоу оказался недолгим. Ким Кардашьян с Оделлом Бекхэмом и сыном Сэнтом LEGION-MEDIAИзвестие о том, что 43-летняя Ким Кардашьян решила завершить роман со своим бойфрендом, 31-летним футболистом Оделлом Бекхэмом, застало всех врасплох.