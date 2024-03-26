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Неожиданно: фанаты Ким Кардашьян поражены новостью о ее личной жизни

Неожиданно: фанаты Ким Кардашьян поражены новостью о ее личной жизни

Роман звезды реалити-шоу оказался недолгим. Ким Кардашьян с Оделлом Бекхэмом и сыном Сэнтом LEGION-MEDIAИзвестие о том, что 43-летняя Ким Кардашьян решила завершить роман со своим бойфрендом, 31-летним футболистом Оделлом Бекхэмом, застало всех врасплох.

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