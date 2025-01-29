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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Линц (WTA). 2-й круг. Саккари встретится с Томовой, Кырстя – с Таусон

Сетка турнира здесь. Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия 27 января – 2 февраля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Крытые корты, хард Второй круг Клара Таусон (Дания)  Сорана Кырстя (Румыния) Дата проведения 29 января, 18.

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