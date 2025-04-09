Пленный боевик ВСУ рассказал об отсутствии лечения на обучении в Британии

Михаил Терещенко/ТАСС Пленный украинский боевик Дмитрий Гончаренко рассказал, что во время прохождения обучения в Великобритании он попал в больницу, где его без лечения спустя два дня отправили дальше проходить военную подготовку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии