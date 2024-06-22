Русские освободили Шумы: Фронт сдвинулся с линии 2014 года. Проблемы ВСУ в Харькове и Часов Яре. Вопросы к Сырскому – Горячая сводка СВО

Николай Герасименко

На фоне повествования позитивной информациии о продвижении наших войск на линии боестолкновения, почему-то меня коробит, когда якобы наши СМИ и каналы называют наши подразделения не "нашими" или "российскими", а "русскими", ощущение что пишут вовсе не наши авторы, а с третьей стороны.