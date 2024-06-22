МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Скоро Елена будет "весёлой вдовой" и её богатая жизнь снова  наладится.Не живут вместе у...
  • brukhasin
    А почему не арестовали Меладзе за его лозунг?"Они могут быть з...
  • Сергей Федотов
    Шойгу, человек видный. Сразу его в опалу, в суд, под арест слишком громко, скандально слишком. Повангую😜 - сейчас ст...Некоторые детали ...

Русские освободили Шумы: Фронт сдвинулся с линии 2014 года. Проблемы ВСУ в Харькове и Часов Яре. Вопросы к Сырскому – Горячая сводка СВО

Русские освободили Шумы: Фронт сдвинулся с линии 2014 года. Проблемы ВСУ в Харькове и Часов Яре. Вопросы к Сырскому – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 11K прочитали Прорыв в направлении Дзержинска стал большой неприятностью для ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
На фоне повествования позитивной информациии о продвижении наших войск на линии боестолкновения, почему-то меня коробит, когда якобы наши СМИ и каналы называют наши подразделения не &quot;нашими&quot; или &quot;российскими&quot;, а &quot;русскими&quot;, ощущение что пишут вовсе не наши авторы, а с третьей стороны.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх