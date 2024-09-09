Спортсменов из Молжаниновского приглашают в парк Дружбы на «Кросс нации»

В субботу, 21 сентября Мосгорспорт приглашает детей старше 4 лет и взрослых на забег «Кросс нации». В нашем округе он пройдёт в парке Дружбы у спорткомплекса «Речной» (место сбора рядом с Фестивальной ул.
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