Пушков назвал ритуальными заявления Шольца и Макрона о диалоге с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал ритуальными заявления руководителя правительства Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона о диалоге с главой России Владимиром Путиным.
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