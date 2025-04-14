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Озвучены результаты массового налета «Гераней» на Одессу, Харьков и авиабазу «Умань»

Озвучены результаты массового налета «Гераней» на Одессу, Харьков и авиабазу «Умань»

Российские военные в ночь на 14 апреля ударили по стратегически важным объектам ВСУ в Черкасской области и в Одессе.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;По спутниковых данным NASA видно&quot;! Автор, а с нами поделиться картинками от НАСА!?
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