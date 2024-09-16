Конгрессвумен Грин: задержанный в США Рут снимался в ролике в поддержку «Азова»*

Райан Уэсли Рут, задержанный в Соединенных Штатах по подозрению в покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов»*.
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