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В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко заявил, что страна может пресечь угрозу от НАТО, которая планирует разместить войска у границ РФ и Белоруссии.

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