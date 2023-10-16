В течение многих миллионов лет акулы эволюционировали и адаптировались к морской среде, что сделало их одними из самых успешных и совершенных морских существ.
Акулы
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В течение многих миллионов лет акулы эволюционировали и адаптировались к морской среде, что сделало их одними из самых успешных и совершенных морских существ.
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