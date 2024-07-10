Депутат Немкин назвал "серые" SIM-карты одним из ключевых инструментов мошенников

Каждая мошенническая схема опирается на определенную психологическую особенность человека. При этом в большинстве случаев для реализации своих преступных целей злоумышленники используют "серые" SIM-карты, заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.