Беру картошку, капусту и фарш. Жареные голубцы: намного вкуснее надоевших котлет

Весьма необычное блюдо — голубцы. Даже в названии прослеживается некое недопонимание. Почему блюдо из капусты с фаршем названо в честь птицы? В большинстве стран СНГ ходил миф, что голубцы — это аналог французского экзотического блюда.
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