Цена вторжения

Представительная делегация движения ХАМАС 26 октября прибыла в Москву, где провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.
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