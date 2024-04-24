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Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова ездила в Британию

Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова ездила в Британию

Жительница Варшавы украинского происхождения Ярослава Хрестина, которая передала курьеру компоненты бомбы для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, в сентябре прошлого года ездила в британский город Херефорд.

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