В Подмосковье пьяный мужчина поджёг шесть автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. 33-летний житель Королёва зажигалкой поджёг заднее сиденье незапертой машины.
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В Подмосковье пьяный мужчина поджёг шесть автомобилей, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. 33-летний житель Королёва зажигалкой поджёг заднее сиденье незапертой машины.
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