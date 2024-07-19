Китайские аналитики оценили военные учения РФ и КНР

Завершившиеся военно-морские маневры России и Китая были ориентированы на отработку конкретных действий в боевых условиях, что свидетельствует об укреплении сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами.
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