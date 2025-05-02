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Израильский министр: пока жителей Газы не переселят, а Сирия не будет разделена, Израиль не остановится

Израильский министр: пока жителей Газы не переселят, а Сирия не будет разделена, Израиль не остановится

Израильский ультраправый политик, министр финансов страны Бецалель Смотрич заявил, что Израиль прекратит военные действия в секторе Газа только тогда, когда «сотни тысяч» палестинцев будут насильственно переселены, сообщает телеканал Press TV.

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