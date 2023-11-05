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NYT: США посоветовали Израилю применять бомбы поменьше для сокращения жертв

NYT: США посоветовали Израилю применять бомбы поменьше для сокращения жертв

Как сообщает издание New York Times, официальные лица в Соединенных Штатах Америки настоятельно рекомендуют Израилю применять бомбы меньшего размера, чтобы уменьшить количество жертв в результате боевых действий на территории сектора Газа.

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