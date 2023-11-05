NYT: США посоветовали Израилю применять бомбы поменьше для сокращения жертв

Как сообщает издание New York Times, официальные лица в Соединенных Штатах Америки настоятельно рекомендуют Израилю применять бомбы меньшего размера, чтобы уменьшить количество жертв в результате боевых действий на территории сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии