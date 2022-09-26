Постпред Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов в понедельник, 26 сентября, в беседе с ТАСС заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.
Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов в понедельник, 26 сентября, в беседе с ТАСС заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.
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