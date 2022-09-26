smi.today

3 843 подписчика

Постпред Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной

Постпред Ульянов: МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов в понедельник, 26 сентября, в беседе с ТАСС заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) убедилось в обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх