Байден не признал вину США за ядерные удары по Нагасаки и Хиросиме

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден умолчал о вине США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки 1945 года во время поздравления японской организации выживших с присуждением Нобелевской премии мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии