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Царьград

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Без паники: над Серпуховом будут летать беспилотники

Без паники: над Серпуховом будут летать беспилотники

БПЛА будут осуществлять аэрофотосъемку.С 4 по 31 августа жители Большого Серпухова могут днем наблюдать в небе беспилотные летательные аппараты.

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