Во Владикавказе прогремел взрыв в ТЦ, погибла женщина. Мощный пожар. Есть угроза обрушения

Во Владикавказе во время взрыва в торговом центре "Алания Молл" погибла женщина, 13 человек пострадали.
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