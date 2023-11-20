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Жирков о ретроматче с «Локо»: «Пришлось бегать как самому молодому. Была серьезная установка, старались играть на победу»

Жирков о ретроматче с «Локо»: «Пришлось бегать как самому молодому. Была серьезная установка, старались играть на победу»

— Вы были чуть ли не самым молодым игроком на поле. Каково это? — Билялетдинов — молодой. Он помоложе будет.

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